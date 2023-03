Cine Marquise Ultravisão tem valores diferenciados no mês da mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em comemoração ao Mês da Mulher, março chega com uma boa notícia para as amantes da sétima arte: crianças, meninas, mulheres e idosas, TODAS pagam meia entrada em qualquer dia, horário e sessão. “Uma maneira singela que encontramos de celebrar as conquistas e as lutas das mulheres facilitando o acesso delas as nossas salas, durante todo o mês”, explica Marcelo J. L. Lima, diretor do Cine Marquise Ultravisão, consultor e conselheiro no setor audiovisual.

Com a ação promocional, os ingressos para o público feminino estarão nas sessões 2D/poltrona tradicional por R$ 13,00 (treze reais) quartas-feiras; R$ 15,00 (quinze reais) nas segundas, terças e quintas; R$ 19,00 (dezenove reais) para as sextas, sábados, domingos e feriados. Já os ingressos para sessões 3D / poltrona tradicional vão variar entre R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 24,00 (vinte e quatro reais), de acordo com o dia da semana.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na Bomboniere, onde o público já tem também aquela deliciosa pipoca de cinema, bebidas, balas e doces, em um único atendimento. O pagamento pode ser feito em Débito, Crédito, PIX e dinheiro.

O Mês da História da Mulher, que é comemorado no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália em março, começou com o Dia Internacional da Mulher, em 08 de março. A data foi oficialmente comemorada pelas Nações Unidas em 1975 e, dois anos depois foi reconhecida de forma oficial pela ONU.

No mês de Março, além das mulheres, também pagam meia: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Aberto de segunda a segunda, o Cine Marquise Ultravisão tem programação atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Filmes em Cartaz: A Baleia, As Múmias e o Anel Perdido, M3gan, Homem Formiga 3, Triângulo da Tristeza, Gato de Botas 2 (3D), Avatar 2 (3D).

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

Beatriz Aquino