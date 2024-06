Cine Marquise Ultravisão: Todo mundo paga 11 reais na Semana do Barato

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação traz a estreia de Bad Boys – Até o Fim

Você quer um motivo para ir ao cinema neste final de semana? O Cine Marquise Ultravisão preparou vários para você! O primeiro deles é a Semana do Barato com ingresso por 11 reais (ONZE REAIS). Isso mesmo, TODO MUNDO PAGA 11 REAIS para todas as sessões, filmes e poltronas, inclusive na sexta, no sábado e no domingo. A Semana do Barato começa nesta quinta, 6 e vai até a quarta, 12. Tarifa única de 11 reais por sessão válida para os filmes em cartaz.

Quer outro motivo? A estreia de Bad Boys Até o Fim! Se você gosta de Velozes e Furiosos, vai gostar de Bad Boys Até o Fim também! Os Bad Boys preferidos do mundo todo estão de volta com a mistura icônica de ação eletrizante e comédia escrachada mas, dessa vez, com uma virada: os melhores de Miami são agora os mais procurados. Confira os horários:

BAD BOYS – ATÉ O FIM – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Quer mais motivos ainda? Pois o Cine Marquise Ultravisão te dá sete. Mais precisamente sete filmes que seguem na programação do cinema de rua de Poços! Confira:

IMACULADA

Qui., Sex., Ter. e Qua. – 18h30 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h40 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 04

Som. Seg. – 18h20 (DUB) à SALA 04

MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ

Sáb. e Dom. – 14h20 (NAC) à SALA 04

RIVAIS

15h15 (LEG) à SALA 03

FURIOSA – UMA SAGA MAD MAX

18h00 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 03

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Qui., Sex., Ter. e Qua. – 16h15 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 01

16h20 (DUB) à SALA 04

Som. Seg. – 16h10 (DUB) à SALA 04

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 18h15 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 02

GARFIELD – FORA DE CASA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h10 (DUB) à SALA 02

Dica Marquise:

Últimas unidades do combo temático do Garfield. Garanta o seu antes que acabe, na bombonière. Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais na bilheteria do cinema.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao