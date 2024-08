Cine Marquise Ultravisão: Trilogia de Harry Potter em exibição especial neste sábado

Ingressos limitadíssimos a preço único de 14 reais já podem ser comprados

O próximo sábado, 31 de agosto, será especial para os fãs de Harry Potter. É que a trilogia: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban serão os três títulos exibidos em uma maratona imperdível e somente neste dia.

Querem outra excelente notícia, bruxos e bruxas? Os ingressos para qualquer um destes três filmes terão preço único de R$ 14,00 (quatorze reais), cada. Mas, atenção, para não correr o risco de ficar sem lugar, você já pode comprar antes em cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema.

Confira os horários:

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL – SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 14h15 (DUB) / 17h30 (DUB) / 20h45 (DUB)

Som. Sáb. – 15h00 (DUB)

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA – SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 14h00 (DUB) / 17h15 (DUB) / 20h30 (DUB)

Som. Sáb. – 18h00 (DUB)

MARATONA HARRY POTTER – HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN SESSÃO ESPECIAL

Som. Sáb. – 21h10 (DUB)

Outros Filmes em Cartaz: Pisque Duas Vezes, Tipos de Gentileza, Harold e o Lápis Mágico, O Corvo, Alien: Romulus, É Assim que Acaba, Deadpool e Wolverine.

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

