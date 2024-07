Cine Marquise Ultravisão: Twisters, Entrevista com o Demônio e Luccas e Gi em: Dinossauros nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação continua com Meu Malvado Favorito, Divertidamente e Um Lugar Silencioso

Vem aí mais uma cinesemana repleta de sucessos, estreias e recordes de bilheteria que continuam em cartaz.

TWISTERS é estrelado pela indicada ao Globo de Ouro Daisy Edgar-Jones (Um Lugar Bem Longe Daqui, Normal People) e Glen Powell (Todos Menos Você, Top Gun: Maverick) como forças opostas que se unem para tentar prever, e possivelmente domar, o imenso poder dos tornados. Edgar-Jones estrela como Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade, que agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York. Ela é atraída de volta às planícies por seu amigo, Javi, para testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Lá, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Powell), o carismático e imprudente ícone das redes sociais que se diverte postando suas aventuras de caça a tempestades com sua equipe barulhenta, quanto mais perigoso melhor. À medida que a temporada de tempestades se intensifica, fenômenos aterrorizantes nunca antes vistos são desencadeados e as equipes se encontram. É suspense, aventura e ação.

TWISTERS – ESTREIA

16h00 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 03

18h45 (DUB) à SALA 04

No terror ENTREVISTA COM O DEMÔNIO, o apresentador Jack Delroy (David Dastmalchian) tenta recuperar a audiência de seu programa, que despencou desde a trágica morte de sua esposa. Desesperado pelo sucesso, Jack planeja um especial para o Halloween de 1977, mas o que começa como uma noite de entretenimento se transforma em um pesadelo ao vivo. Aclamadíssimo pela crítica, em cartaz no Cine Marquise Ultravisão.

ENTREVISTA COM O DEMÔNIO – ESTREIA

21h00 (DUB) à SALA 02

LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS vivem uma divertida aventura, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA – que ganharam os nomes de Miguel e Pereira -, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas experiências. Com Luccas Neto, Gi Alparone, Roberta Piragibe, Ju Knust, Heitor Martinez, Daniel Erthal, Andrey Lopes, Júlio Levy, Alan Rocha.

LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS – ESTREIA

14h10 (NAC) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

MEU MALVADO FAVORITO 4

15h00 (DUB) / 17h00 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 02

18h30 (DUB) à SALA 03

14h40 (DUB) à SALA 04

UM LUGAR SILENCIOSO

21h10 (DUB) à SALA 04

DIVERTIDA MENTE 2

14h00 (DUB) / 16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (DUB) à SALA 01

16h40 (DUB) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 13h00 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao