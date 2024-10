Cine Marquise Ultravisão: Venom – A Última Rodada estreia nesta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem ainda a comédia nacional Caindo na Real com Belo e Maria Clara Gueiros

Novidade para todos os gostos na programação do final de semana do Cine Marquise Ultravisão! O vilão da Marvel estreia nesta quinta, 24, em um dos filmes mais esperados deste semestre. Em Venom: A Última Rodada, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia.

Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é obrigada a tomar uma decisão devastadora de que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie. São diversas sessões em duas salas, para você assistir a este super filme no cinema de rua de Poços. E na Bombonière, combos especiais com baldes colecionáveis.

Pacote completo para a sua diversão! A pré-venda já está aberta e você pode garantir o melhor lugar em cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema. Classificação Indicativa 14 anos. Confira os horários a partir desta quinta:

VENOM – A ÚLTIMA RODADA – ESTREIA

16h15 (DUB) (Exc. Seg.) / 18h30 (DUB) (Exc. Seg.) / 20h45 (DUB) (Exc. Seg.) à SALA 01

Som. Seg. – 16h00 (DUB) / 18h20 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 01

16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 02

Para quem gosta de comédia, a dica é o nacional Caindo na Real. Com: Evelyn Castro, Belo, Victor Lamoglia, Paula Frascari, Maurício Manfrini, Elisa Pinheiro, João Vítor Mello e Maria Clara Gueiros.

Tina (Evelyn Castro) leva uma vida tão atribulada atrás da chapa de uma lanchonete que não tem tempo nem de namorar – para desespero de Barão (Belo), eterno romântico, que não cansa de fazer serenatas para sua rainha. O que ninguém poderia imaginar é que Tina é uma rainha de verdade: depois de um golpe que restaura a monarquia no Brasil, ela troca as chapas e lanches pelo comando de uma nação, enfrentando desafios inesperados enquanto tenta governar o país. No meio dessa reviravolta, Tina se vê dividida entre Maurício (Victor Lamoglia), um príncipe refinado e elegante, e Barão, motoboy pagodeiro que sempre lutou pelo seu coração. Em meio a risos e confusões, ela precisará decidir entre seguir seu coração ou cumprir seu dever real. Confira os horários:

CAINDO NA REAL – ESTREIA

15h00 (NAC) à SALA 02

Som. Sáb e Dom. – 13h30 (NAC) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

Na programação, o vilão da DC, Coringa, continua em cartaz em sessão diária. O terror Sorria 2, a animação Robô Selvagem e o drama A Forja com sessões especiais para grupos, também permanecem no cinema de rua de Poços. Confira os horários:

SORRIA 2

18h00 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 03

ROBÔ SELVAGEM

16h30 (DUB) / 18h40 (DUB) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) à SALA 04

CORINGA: DELÍRIO À DOIS

15h20 (DUB) à SALA 03

A FORJA

20h55 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao