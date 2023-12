Cine Marquise Ultravisão: Você sabe qual foi a maior goleada de todos os tempos no futebol?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Quem Fizer Ganha” apresenta história por trás desse acontecimento marcante

O novo longa da Searchlight Pictures, Quem Fizer Ganha, estreia nesta quinta-feira (14), no Cine Marquise Ultravisão, trazendo um roteiro baseado em uma inusitada história real. Com direção de Taika Waititi e nomes como Michael Fassbender, Kaimana, Elisabeth Moss e Oscar Kightley, o filme narra a trajetória de um treinador de futebol inglês se aventurando no comando da seleção da Samoa Americana, que anos antes levou a maior goleada da história das eliminatórias para a Copa do Mundo: 31×0 para a Austrália.

A HISTÓRIA REAL

No dia 11 de abril de 2001, durante as eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2002, Samoa Americana e Austrália entraram em campo no Coffs Harbour International Stadium, em Nova Gales do Sul. Apesar da seleção australiana ter tido êxito nas partidas anteriores contra seus vizinhos, ninguém esperava que – no jogo contra o time do território situado na Polinésia – o recorde mundial de maior vitória em uma partida internacional de futebol seria batido.

Um público de aproximadamente 3.000 pessoas presenciou o momento histórico em que a Austrália marcou incríveis 31 goles contra a fraca seleção da Samoa Americana. Outro recorde na partida foi quebrado pelo atacante australiano Archie Thompson, que se tornou o jogador a marcar mais goles em uma partida internacional em toda a história. No total, foram 13 acertos e, por incrível que pareça, o segundo lugar desse ranking é do outro australiano David Zdrilic, que balançou as redes oito vezes na mesma partida.

Se tornando alvo de chacota internacional, a seleção da pequena ilha do Pacífico ficou em último lugar no ranking da FIFA®️ até novembro de 2011 – quando os inabaláveis jogadores da Samoa Americana, comandados pelo técnico neerlando-americano Thomas Rogen (interpretado pelo ator Michael Fassbender em Quem Fizer Ganha), conquistaram sua primeira vitória ao derrotar seus rivais de Tonga pelo placar de 2×1.

O curioso caso despertou a atenção do diretor ganhador do Oscar®️ Taika Waititi, que quando soube da história de fracasso e superação dos azarões de Samoa Americana, soube na hora que tinha que contar essa jornada através de suas lentes. “Você está sempre procurando por inspiração, mas nesse caso, ela sempre esteve lá”, comentou o cineasta.

A trajetória da Samoa Americana contada em Quem Fizer Ganha traz outra história de superação: a da atleta Jaiyah Saelu. Ela é Fa’afafine, que – na cultura samoana americana – são pessoas que têm gêneros fluidos, mostrando dois espíritos coexistindo em uma pessoa.

Jaiyah Saelua foi a primeira jogadora de futebol transgênero do mundo em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA®️. O fato, inclusive, fez com que ela fosse convidada em 2016 pela Federação Internacional de Futebol para integrar o júri do ‘Prêmio Diversidade’, que tem por objetivo reconhecer uma pessoa, organização ou iniciativa a favor da diversidade e contra a discriminação no futebol.

A atriz não-binária Kaimana é quem interpreta Jaiyah em Quem Fizer Ganha. Ela conta que teve a oportunidade de conhecer a atleta e que isso ajudou muito na construção da personagem. “Não havia necessidade de separar a Jaiyah real da personagem do filme porque somos muito parecidas”, explica a atriz.

Dando Vida à História

Além de Michael Fassbender e Kaimana, o elenco de Quem Fizer Ganha conta com outros nomes como Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu e Rachel House.

A nova produção da Searchlight Pictures é dirigida por Taika Waititi, que também é produtor ao lado de Jonathan Cavendish e Garrett Basch, com Andy Serkis, Will Tennant e Kathryn Dean como produtores executivos. Mike Brett e Steve Jamison, que dirigiu o documentário homônimo de 2014 no qual o filme é baseado, também produzem o filme.

