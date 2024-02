Cine Marquise: Um ano em Poços e todo mundo paga meia para comemorar até 07 de Fevereiro

Ingressos para poltronas variam de 11 a 14 reais nas sessões 2D

Em comemoração ao aniversário de um ano da Rede Cine Marquise em Poços de Caldas, TODO MUNDO PAGA MEIA, em qualquer sessão, até o dia 07 de Fevereiro. Dá pra maratonar e curtir muito. Programação pra lá de especial com preço super atrativo: a combinação perfeita está no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Confira os horários de todos os filmes em cartaz:

POBRES CRIATURAS – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h00 (LEG) / 19h50 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 18h00 (LEG) / 20h50 (LEG) à SALA 01

VIDAS PASSADAS – ESTREIA

15h15 (LEG) / 20h30 (LEG) à SALA 03

O MAL QUE NOS HABITA – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) / 20h15 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h55 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 04

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h45 (NAC) / 20h00 (NAC) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h10 (NAC) / 18h25 (NAC) / 20h40 (NAC) à SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) / 16h45 (DUB) à SALA 04

ANATOMIA DE UMA QUEDA

17h30 (LEG) à SALA 03

PATOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 02

WISH: O PODER DOS DESEJOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h00 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h00 (DUB) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em www.cinemarquise.com.br ou pelas redes sociais:

