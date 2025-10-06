CIPA do DMAE realiza doação de leite ao projeto Café Cacon

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Na tarde desta segunda-feira, dia 6 de outubro, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) realizou a entrega de 211 caixas de leite longa vida ao Café Cacon, projeto voluntário mantido pela Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas.

As doações foram arrecadadas durante os dois dias da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), realizada na última semana no Espaço Cultural da Urca. Servidores do DMAE participaram ativamente da campanha, contribuindo com as doações que agora ajudarão a manter o trabalho solidário do Café Cacon.

O Café Cacon oferece café da manhã gratuito e acolhimento a pacientes em tratamento oncológico atendidos na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), além de acompanhantes e pacientes de outros setores, como Hemodiálise e Ortopedia.

Mantido integralmente por doações e trabalho voluntário, o projeto busca proporcionar conforto, esperança e uma alimentação adequada àqueles que enfrentam o desafio do tratamento contra o câncer.

Criado em 2005, o Café Cacon nasceu da iniciativa de um grupo de senhoras da sociedade poços-caldense, entre elas Lília Carvalho Dias e Célia Maria de Souza, que perceberam a necessidade de acolher pacientes que muitas vezes chegam sem se alimentar para os atendimentos hospitalares.