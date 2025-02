‘Circuito Empreenda + Zona Sul/2025’ será em Poços nesta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira (20) acontece o Circuito Empreenda+Zona Sul/2025, promovido no IFSuldeMinas – Campus Poços de Caldas. O evento é voltado à conexão do empreendedor local, também à educação, inovação e desenvolvimento dos negócios. O circuito é promovido pela Futurum Soluções Administrativas Jr., com apoio da prefeitura, empresas e instituições da cidade. A entrada é franca.

A programação tem início no final da tarde e traz Feira de Negócios e uma série de palestras, após as 17h30, com experientes acadêmicos e especialistas do mercado nas áreas do empreendedorismo, cooperativismo e inovação. Os temas abordados trazem dicas importantes para administração, finanças e a tomada de decisão na empresa.

Os debates prosseguirão na Mesas de Conversa com o tema: Redes de Desenvolvimento e a Integração entre Educação, Turismo, Inovação e Políticas de Fomento. Participam do painel, professores, representantes do setor público e empresários.

A inscrição deve ser feita no site oficial do evento.

Confira a programação

17h30 – Palestra: “A Importância das Finanças para a Tomada de Decisão”, com Elias Araújo, especialista em Controladoria e Gestão Empresarial

18H30 – Feira de Negócios

19h00 – Abertura Oficial

19h10 – Mesa de Conversa: “Empreendedorismo Local e Redes de Desenvolvimento – A Integração entre Educação, Turismo, Inovação e Políticas de Fomento”,

Participação:

– Prof. Dr. Rafael Coelho Neves – diretor – geral do IFSuldeMinas – Campus Poços de Caldas

– Franco Martins – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, de Poços de Caldas

– Ivan Figueiredo – Sebrae/microrregião de Poços de Caldas

– Arison Siqueira – Secretário de Turismo de Poços de Caldas.

20h10 – Palestra motivacional: “A Trajetória Empreendedora e Lições de Sucesso”, com José Carlos Leite, presidente do Sicoob Sarom

21h25 – Encerramento.

21H30 – Coffee Break e Networking.

Local do evento

IFSuldeMinas – Campus Poços de Caldas/ Av. Dirce Pereira Rosa, Jardim Esperança/zona Sul

Realização e Apoio

O Circuito Empreenda + Zona Sul 2025 é promovido pela Futurum Soluções Administrativas Jr., com apoio do Sebrae, Sicoob Sarom, Prefeitura de Poços de Caldas, IFSuldeMinas – Campus Poços, Stamp sua Ideia, Jussara Marrichi Escola Estética, Região Vulcânica Cafés e Projetar.