Cirurgia rara pelo SUS devolve mobilidade e alívio a criança com paralisia cerebral

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Santa Casa de Poços realiza procedimento complexo para correção de quadril displásico em paciente de 6 anos

Na manhã do último sábado, dia 24, a Santa Casa de Poços foi palco de um importante avanço na ortopedia pediátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Uma cirurgia delicada, para correção de um quadro grave de displasia no quadril causada por paralisia cerebral, foi realizada com sucesso em um paciente de apenas seis anos.

O procedimento foi conduzido pelo ortopedista pediátrico Dr. Lucas Clemente, especialista em ortopedia pediátrica pela USP, com o apoio de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. A cirurgia tem como objetivo tratar a luxação do quadril, uma complicação comum em crianças com paralisia cerebral, que sofrem com o aumento da força muscular involuntária na região, o que empurra o osso para fora da posição correta.

“Esse deslocamento causa dor, dificulta a higiene, o posicionamento adequado da criança — tanto sentado quanto deitado — e impacta diretamente na qualidade de vida do paciente e da família”, explicou o médico.

Durante o procedimento, foram realizados cortes e ajustes ósseos para reposicionar o quadril de forma congruente, ou seja, com encaixe adequado. O resultado foi além do esperado: estabilidade imediata da articulação e ganho significativo na amplitude de movimento.

“A cirurgia transcorreu de maneira ótima, até mais rápida do que imaginávamos. Conseguimos um excelente resultado e agora o paciente terá menos dor, melhor posicionamento e melhores condições de crescimento e desenvolvimento”, comemorou Dr. Lucas.

Embora a Santa Casa já tenha realizado outras intervenções semelhantes, esse tipo de cirurgia ainda é considerado raro na rede pública, pela complexidade do caso. O sucesso do procedimento reforça o papel do hospital como referência em atendimentos de alta complexidade pelo SUS e evidencia a importância da formação especializada e do trabalho em equipe.

“É uma cirurgia que exige estrutura, equipe treinada e um ortopedista pediátrico com subespecialização em quadril. Nem todos os centros de saúde estão preparados para isso, então é uma grande conquista oferecer esse tipo de cuidado de forma gratuita, pelo SUS, aqui em Poços de Caldas”, destacou o especialista.

A família do paciente já observa sinais de alívio e está confiante na recuperação. A cirurgia representa não só um alento físico, mas também um novo horizonte de possibilidades para a criança e seus cuidadores.