CITUR abre o Mercado Cristo, transformando o antigo restaurante em um centro comercial com os melhores produtos de Poços de Caldas e região

Com cerca de 20 parceiros de alimentação, presentes e souvenirs, o Mercado Cristo oferece uma vista deslumbrante para a cidade em um deck construído na praça de alimentação do novo espaço.

Localizado no Parque do Cristo, o mais novo atrativo da empresa CITUR ocupou o espaço de um antigo restaurante, que anos depois abrigou um aquário para visitação. O projeto de revitalização do antigo restaurante não apenas resgatou um espaço degradado, mas também agregou valor à infraestrutura turística da cidadeapós extensas reformas e agora possui umlayout moderno subdividido em quiosques, lojas, praça de alimentação e com a grande novidadeda sua estrutura que foi a construção de um deck com vista para a cidade.

As empresas parceiras foram selecionadas dentre mais de 140 interessados após chamamento público que aconteceu em maio deste ano. O Mercado Cristo oferece uma variedade de opções gastronômicas que são referências em seus ramoscomo Becco Burger, A Napolitana, Lili Doces, NITA Padaria Artesanal, Casa Minerva, Gelateria Dubelato, Casa do Milho, Macuá Chocolates, Anima Cucinae paracompletara praça de alimentação, a CITUR traz uma novidade: a implantação da Cerveza Patagoniaque certamente atrairá apreciadores de cervejas especiais, além do tradicional Chopp Brahma.

Os visitantes também poderão desfrutar de uma experiência única de compras e levar produtos e presentes cuidadosamente selecionados pelas empresasCristais Cá d’Oro, Art’s em Pedra, Casa Geraldo, Empório da Roça, Pepper Sweet Pepper,Bernadete Purger, Suaviê Saboaria e Aromas e, ainda levar souvenirs personalizados dos pontos turísticos da Loja do Parque.

Além disso, a CITUR está concluindo as obras de adequaçãodo passeio entre o Mercado Cristo e o Monumento do Cristo Redentor, tornando-o mais bonito, florido e mais acessível aos visitantes com necessidades especiais.

A abertura do Mercado Cristo marca mais um passo significativo para o desenvolvimento do turismo em Poços de Caldas, consolidando a cidade como um dos melhores destinos turísticosdo interior. Além disso, este novo empreendimento promete contribuir positivamente para a economia local, abrindo novos espaços de comércio, gerando dezenas de empregos e oferecendo experiências memoráveis aos visitantes.

Funcionamento Mercado Cristo:

Localizado próximo à estação de desembarque do Teleférico, o Mercado Cristo estará aberto diariamente, de domingo a quinta-feira das 9h às 19he sexta e sábado até às 22h. O transporte até o local poderá ser via Teleférico, que funciona de quarta a segunda das 9h às 19h oude automóvel, via estrada do Cristo. Os estacionamentos funcionam diariamente de 8h às 19h.

Mais informações: www.citur.com.br ou acesse as redes sociais @parquedocristo.br e @grupocitur