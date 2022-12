CITUR assina contrato de concessão de pontos turísticos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A empresa CITUR (Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas) – proprietária do Zoo das Aves – assinou com a Prefeitura de Poços de Caldas o contrato de concessão de quatro diferentes complexos turísticos: Véu das Noivas, Fonte dos Amores, Recanto Japonês e Cristo Redentor, incluindo o Teleférico e a Rampa de Voo Livre. A cerimônia ocorreu na manhã desta quarta-feira (21), no Palace Hotel, e reuniu autoridades, representantes da concessionária e outras lideranças do trade.

O prefeito Sérgio Azevedo afirmou que a assinatura do contrato é um dia histórico, ainda mais no ano em que o município completou 150 anos. “É um projeto de grandes cidades, que conseguimos fazer aqui em Poços de Caldas. O destino dá um enorme salto, por meio de uma parceria público-privada que vai revolucionar o nosso turismo, com a geração de emprego e renda e a abertura de novos negócios.”

O contrato inicial de 35 anos prevê investimentos superiores a R$ 45 milhões, com a criação de 250 empregos diretos e indiretos. Após o período de transição, previsto para fevereiro de 2023, a empresa será responsável por promover a gestão, a operação e a manutenção dos equipamentos turísticos, além de implantar melhorias, incluindo modernização e implantação de novos serviços.

“Essa concessão é o início de um novo capítulo na história de Poços de Caldas e temos a certeza de que se trata de um dos maiores investimentos realizados por uma empresa de turismo no Estado de Minas Gerais nos últimos anos”, disse Marcos de Carvalho Dias, presidente da CITUR, que ainda fez referência ao legado deixado por Moacyr de Carvalho Dias, o Xixo. “O Zoo das Aves e a CITUR só existem graças ao trabalho iniciado por meu pai, que criou e manteve o antigo criadouro, que mais tarde se tornou o melhor atrativo turístico de Poços, segundo o TripAdvisor. Agora, teremos a oportunidade e a responsabilidade de levar esta experiência para outros locais da cidade, através de um circuito turístico integrado.”

Ainda segundo o empresário, todo o trabalho da CITUR será baseado em práticas de ESG, um programa de governança com aspectos ambientais, sociais e corporativos, por meio de projetos de inclusão e de educação e preservação ambiental, por exemplo.

Entre as ações planejadas pela empresa estão a reabertura do Teleférico (a data será anunciada em breve), a construção de um restaurante panorâmico aos pés do monumento do Cristo Redentor, a reestruturação da Rampa de Voo Livre, além da mudança do Zoo das Aves para o Véu das Noivas, o que envolve a transferência de 2 mil aves de 200 espécies, que serão realocadas em espaços mais apropriados, garantindo a qualidade de vida dos animais.

Para o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca Oliveira, a atuação em equipe foi fundamental para a efetivação da concessão, com a participação de diversas secretarias municipais, DME, DMAE, Conselho Municipal de Turismo, BDMG e Governo de Minas. “É um plano de governo que contou com o árduo trabalho de diversas pessoas, com o grande objetivo de melhorar os nossos atrativos turísticos e de consolidar Poços de Caldas entre os principais destinos de Minas e do Brasil, além de gerar mais recursos para o município, como a outorga fixa de R$ 26 milhões e outros impostos ao longo do contrato.”

O presidente da Câmara de Poços de Caldas, Marcelo Heitor da Silva, comentou que o projeto teve início em 2017 e, após muitas discussões, teve a aprovação dos vereadores, que entenderam a importância da concessão para fomentar ainda mais a atividade turística, que é uma das principais atividades econômicas da cidade.

O projeto de concessão foi estruturado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em trabalho conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo. “Minas Gerais é um celeiro de complexos turísticos e este é um projeto que pode ser um divisor de águas para o município e também para o estado avançar cada vez mais, porque tem viabilidade econômico-financeira, interesse público e sustentabilidade. A cidade de Poços de Caldas está no caminho certo”, afirmou o diretor-financeiro Edmilson Silva.

Já o diretor da Invest Minas, Adriano Carvalho, falou que a concessão é um grande presente para Poços, confirmando o seu potencial de crescimento, sobretudo no setor turístico.

Em vídeo gravado e exibido na abertura da cerimônia, o governador de Minas Romeu Zema disse que Poços tem diversas belezas naturais e que atrai turistas de várias partes do País, sendo que a concessão será essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destacou que Poços é fundamental para o Turismo de Minas e que a concessão é um passo importante para a requalificação e revitalização dos pontos turísticos, com a atração de novos turistas.