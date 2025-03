Citur celebra dois anos de transformação no turismo de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas comemora os avanços alcançados desde a concessão dos principais pontos turísticos à iniciativa privada. Comemorando dois anos de atuação, neste 1º de março de 2025, a CITUR – Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas, tem promovido um impacto significativo na economia, infraestrutura e sustentabilidade da cidade.

A concessão permitiu investimentos expressivos na marca de dezenas de milhões que impulsionaram o turismo local, gerando mais de 300 empregos diretos e estabelecendo parcerias com dezenas das principais empresas da região em diferentes seguimentos. Além disso, o comércio local foi fortalecido, movimentando a economia e incentivando a produção regional. Entre as melhorias realizadas estão as novidades nas estações e cabines do Teleférico, o maior em extensão do Brasil, a ampliação da infraestrutura no Parque do Cristo e a requalificação da Fonte dos Amores.

A CITUR também investe no desenvolvimento de seus colaboradores por meio de treinamentos mensais, garantindo padrões de excelência no atendimento ao público. Além disso, promoveu a acessibilidade, com a implantação de uma cabine exclusiva para cadeirantes no Teleférico, uma plataforma elevatória na estação central e novo caminho acessível que leva a estação da serra do Teleférico até o monumento do Cristo Redentor garantindo inclusão e conforto a todos.

No campo da sustentabilidade, o Programa de Reflorestamento de Áreas Degradadas (PRAD), desenvolvido em parceria com o Jardim Botânico, resultou no plantio de mais de 3.000 mudas de espécies nativas, contribuindo para a preservação ambiental. A empresa também patrocina eventos culturais e esportivos, fortalecendo o turismo e a identidade local.

O programa CITUR Social também permitiu que mais de 50 instituições beneficentes visitassem gratuitamente o Zoo das Aves e o Teleférico, proporcionando lazer e cultura para centenas de pessoas e, também, é importante ressaltar a gratuidade aos moradores da cidade na entrada dos pontos sob a concessão.

E as novidades não param por aí: em julho deste ano, será reaberto o Recanto Japonês, agora mais acessível e com um paisagismo renovado, respeitando a cultura tradicional japonesa.

Marcos de Carvalho Dias, presidente da CITUR, celebra as conquistas: “Em apenas dois anos, conseguimos transformar significativamente o turismo de Poços de Caldas. Nosso compromisso é continuar investindo e inovando para que a cidade se consolide como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Essas conquistas são fruto do trabalho de uma equipe dedicada e das parcerias que construímos ao longo desse tempo.”

Com um olhar visionário e foco no desenvolvimento sustentável, a CITUR continua transformando o turismo de Poços de Caldas, consolidando a cidade como um dos destinos mais promissores do Brasil.