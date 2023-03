Clínica-escola de Psicologia da PUC Minas Poços de Caldas inicia atendimento especializado a famílias de autistas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A PUC Minas Poços de Caldas e a Unimed firmaram, no início deste mês, uma parceria para oferecer, na Clínica-escola de Psicologia da Universidade, atendimento psicológico a familiares de pacientes do Espaço MultiTEA da cooperativa de saúde, que recebe crianças beneficiárias com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Criou-se, para isso, o serviço de Acolhimento e Orientação Familiar – Atendimento Breve às Famílias do MultiTEA.

O trabalho é realizado por um grupo de alunos que cursam o sétimo período de Psicologia, integrando os estágios obrigatórios da formação. A supervisão docente é feita pela Profª. Drª. Regiane de Souza Quinteiro, coordenadora do Curso e responsável pelas ações desenvolvidas na Clínica-escola por meio desta parceria firmada com a Unimed.

“Criamos o serviço de atendimento às famílias no sentido de abrir um espaço de escuta e acolhimento aos familiares de crianças e jovens com TEA, mas também possíveis orientações acerca do dia a dia com seus filhos, considerando também suas relações em ambiente escolar e os serviços da saúde, uma vez que são atendidas por uma equipe multidisciplinar”, explica a Profª. Regiane.

O grupo de trabalho já realizou reuniões de formação e planejamento e, agora, dá início ao trabalho com as famílias na dinâmica de psicoterapia breve, que envolve um número limitado de sessões. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio e encaminhamento da Unimed. Informações podem ser obtidas na Clínica-escola de Psicologia, por meio do telefone/WhatsApp (35) 3729-9288.

