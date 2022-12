Clisthenis Betti lança seu primeiro livro

O ator e diretor de teatro, Clisthenis Betti, lança nessa sexta, dia 23, o livro infantil O Rei Sapo – O Casamento do Sapo Inácio.

O livro narra a história do Príncipe Inácio, quarto na linha de sucessão ao Reino de Sapólius, por isso, em nenhum momento teve a ambição de se tornar rei. Não se sabe, ainda, se ele deu sorte ou azar, mas o fato é que Inácio seria coroado e assim se mostra um rei atrapalhado e em algumas vezes vilão. O rei Sapo Inácio, ao chegar ao poder, tomou as mais absurdas decisões, tudo para que a princesa Úrsula notasse que ele era um grande e poderoso soberano. Transformou-se num monarca absolutista, que decidia tudo à sua maneira.

Acreditando que é um príncipe encantado que pode se tornar humano sequestra a princesa para que essa lhe dê o beijo de desencanto. Óbvio que a jovem recusa, assim começa uma grande aventura de capa e espada, magias, amuletos mágicos, lutas, cavalo voador digna dos contos de fada que tanto encantam as crianças.

O livro foi feito através da Lei Municipal nº 9.037, de 09 de abril de 2015, do Decreto nº 11.680, de 28 de agosto de 2015, lei de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas.

Clisthenis Betti é ator e diretor profissional de teatro, também licenciado em história, brinca dizendo que é um contador de histórias com diploma. Tendo iniciado sua carreira artística em 1990, na cidade de Poços de Caldas, depois seguiu por algumas cidades, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro, voltando para Poços de Caldas e fundando sua Companhia de Teatro.

Com mais de 30 textos teatrais escritos, a maioria deles para o público infantil, sempre pensou em levar mais que entretenimento para seu exigente público. Seu primeiro texto teatral de 1999, foi o infantil, A Fantástica Máquina de Reciclagem, que levava para crianças além da diversão, noções de ecologia, reutilização e reciclagem. Após isso em 2000, adaptou para o teatro infantil a parábola O Filho Pródigo. O Casamento do Sapo Inácio de 2001 foi seu terceiro trabalho teatral infantil de grande sucesso, sendo apresentado em cidades de Minas Gerais e interior de São Paulo e vencedor de vários prêmios, ente eles, melhor texto, autor, diretor, ator, cenário. Por isso foi escolhido para ser transformado em seu primeiro livro.

O livro, de autoria de Clisthenis, leva ilustrações de Paulo Eduardo, coloridas a mão por Marcelo Betti. A produção gráfica e diagramação são da Estância Projetos Editoriais. O evento, organizado por Wellington Rafael, acontecerá na Livraria e Espaço Cultural Porão.

Beatriz Aquino

SERVIÇO

SEXTA FEIRA DIA 23

HORÁRIO : 18HS

LOCAL: Livraria e Espaço Cultural Porão

Galeria Gibimba, rua São Paulo, 46,

loja 25, Centro

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.