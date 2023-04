Clóvis de Barros Filho abre o Flipoços 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Reinvente-se! Mude agora! Prepare-se para o amanhã! Seja o autor da sua vida!” – Essas são frases que lemos e ouvimos a todo momento. “Tornar-se um outro” é anunciado quase como um dever existencial, como uma condição de sobrevivência. Mas será que se reinventar é tão simples? Mais que isso: será que se reinventar é mesmo possível? O que isso significa exatamente? Reinventar-se como? Para quê? Para quem? E como a gente se inventa, em primeiro lugar? Reinventar-se é um termo que pode ser entendido de muitos modos, de acordo com o tempo e o lugar em que estivermos e com os recursos conceituais que conseguirmos mobilizar. E são justamente esses recursos que Clóvis de Barros Filho busca reunir nesse livro que ele apresenta em Poços de Caldas, na abertura oficial do Flipoços 2023, dia 02 de maio, terça-feira, às 19h no Teatro da Urca, com oferecimento do Sesc Minas.

Em tom de conversa com o leitor, tão característico do autor, ele apresenta algumas reflexões que ajudam a pensar sobre as possibilidades de mudança no rumo da própria existência.

Com o título “Reinventar-se: Uma necessidade, uma impossibilidade”, Clovis vai autografar os livros que poderão ser adquiridos na hora, no local da palestra, através da Livruz, a livraria oficial do Festival que estará disponibilizando os livros dos convidados do Flipoços 2023 que vai acontecer de 3 a 7 de maio no Espaço Cultural da Urca. Para a palestra do Clóvis, será necessário retirar ingresso gratuito antecipado na GSC Eventos Especiais (Rua Prefeito Chagas, 305 sala 308 – Centro de Poços de Caldas). A organização pede a doação de um livro de literatura em bom estado para a campanha “Doe um Livro”.

Quem é Clóvis de Barros Filho

Livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, palestrante e mentor dos podcasts “Inédita Pamonha”, “#partiupensar” e “Lendo com o Clóvis”. Autor de 35 livros, pela Papirus publicou Ética e vergonha na cara! (com Mario Sergio Cortella), Corrupção: Parceria degenerativa (com Sérgio Praça), Felicidade ou morte (com Leandro Karnal) e O que move as paixões (com Luiz Felipe Pondé).

A programação oficial no site

https://www.flipocos.com/programacaoflipocos.html

Alguns debates serão transmitidos ao vivo pelo canal do Flipoços no Youtube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

Local | Espaço Cultura da Urca e Teatro e Biblioteca Centerário | Poços de Caldas.

Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

Horário de Funcionamento do Festival | 9h às 21h com entrada franca.

A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

