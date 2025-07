Cobrança por recarga de veículos elétricos entra em vigor em eletroposto de Poços de Caldas

Atualizado em 14 de julho de 2025

A Estação de Carregamento FEPASA, localizada em Poços de Caldas (MG), deixou de oferecer recarga gratuita para veículos elétricos a partir desta segunda-feira (14). O ponto, que era mantido pela DME Distribuição e operava sem custo desde sua inauguração em 2021, passou a ser administrado pela empresa Go Electric, responsável agora pela operação e manutenção do eletroposto.

Com a mudança, a recarga de veículos elétricos será cobrada, seguindo uma nova política de preços: R$ 2,50 por kWh consumido e uma tarifa adicional de R$ 1,00 por minuto em caso de permanência no local após 15 minutos do fim da recarga. A medida busca evitar a ocupação desnecessária do equipamento e garantir maior rotatividade no uso do serviço.

Proprietários de veículos elétricos questionaram a cobrança, especialmente porque o eletroposto é autossuficiente na geração de energia, utilizando painéis fotovoltaicos instalados no local.

A DME, por meio de nota, informou que a mudança está prevista no novo contrato de prestação de serviços nº 042/2025, celebrado com a Go Electric. O contrato, com valor estimado em R$ 36 mil, tem vigência de 12 meses a partir de 2 de julho de 2025. Segundo a empresa, o processo de contratação foi realizado por dispensa de licitação, conforme previsto na Lei Federal nº 13.303/2016.

Com a nova administração, o eletroposto passa a ser monitorado em tempo real. Os usuários poderão acompanhar pela internet a disponibilidade do equipamento e o andamento das sessões de recarga. Todo o processo será feito exclusivamente por meio do aplicativo da Go Electric, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.