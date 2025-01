Codemge realiza audiência pública para concessão das Thermas Antônio Carlos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Está marcada para 17/1, das 18h às 21h, nas Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas, a audiência pública para concessão das Thermas Antônio Carlos. A reunião é aberta a todos os interessados. O objetivo é dar publicidade e transparência em relação às condições relevantes ao processo de licitação para a seleção de proposta mais vantajosa, com o intuito de celebrar o contrato de concessão das Thermas. Além disso, o evento busca colher sugestões e contribuições para aprimoramento do processo.

A audiência pública faz parte da consulta pública que está aberta desde 10/12/2024 e vai até 7/2/2025. A consulta pública para concessão das Thermas Antônio Carlos tem por propósito possibilitar que entidades da sociedade civil, turistas, população em geral e investidores contribuam com as definições do Edital a ser elaborado para concessão do empreendimento. Mais informações estão disponíveis na página Consultas Públicas.

Sobre a concessão

O intuito da concessão é buscar um parceiro privado com expertise para gerir o espaço de forma a promovê-lo, integrá-lo a outros atrativos turísticos de Poços de Caldas e melhorar ainda mais a qualidade dos serviços. Somado a isso, o futuro concessionário deverá realizar investimentos para reformas de conservação e restauração das Thermas Antônio Carlos e da Fonte Pedro Botelho.

Uma das diretrizes, que está no projeto disponibilizado para a consulta pública, é que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerias – IEPHA e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços – CONDEPHACT-PC deverão ser acionados pelo futuro concessionário para aprovar os projetos de arquitetura e engenharia necessários para a execução das obras de modernização e restauro das edificações que possuem valor histórico.

Além de buscar um parceiro para administrar as Thermas com mais eficiência e agilidade, a proposta é que esse futuro concessionário desenvolva ações para fomentar a sustentabilidade, integrar o espaço com a cidade, além de promover a inclusão social.

Thermas Antônio Carlos

Desde o final do século XVIII, as águas termais de Poços de Caldas são conhecidas por suas virtudes curativas e utilizada nos mais diversos tratamentos. As Thermas Antônio Carlos foram inauguradas em 1931, como o primeiro estabelecimento termal do Brasil a oferecer uma série de serviços e tratamentos de saúde a partir do uso da água termal.

O Governo de Minas Gerais passou a gerir as Thermas Antônio Carlos em 15 de janeiro de 2018. O empreendimento, pertencente à Codemge, vinha sendo administrado pela Prefeitura Municipal desde janeiro de 1990. Com a administração da Companhia, o local ganhou status de spa termal, oferecendo procedimentos de saúde, beleza e bem-estar, com o diferencial das águas termais. Posicionadas no centro da cidade, as Thermas são abastecidas pelas fontes de água sulfurosa, que nascem quentes a aprox. 45ºC, conhecidos por suas propriedades terapêuticas e renomada por ser benefícios no tratamento de problemas circulatórios, de pele e de articulações.

São mais de 50 serviços e atrativos como banhos termais, duchas, tratamentos faciais, massagens, shiatsu, barras de access, acupuntura, hidroginástica, natação, manicure, pedicure, pilates, além de combos para o bem-estar.