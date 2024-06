Coffee Connect: segunda etapa discute pós-colheita e consumo do café

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Liderança e protagonismo da cafeicultura brasileira estarão em discussão em Poços de Caldas/MG.

Gerar mais valor agregado e melhorar o preço pago pelo café se tornaram a missão e o desafio de muitos cafeicultores. Essa valorização adicional é uma pauta constante no setor, mas está diretamente associada a outras questões que impactam na produtividade do café brasileiro.

Afinal, como agregar mais valor aos nossos cafés? Esse será o tema da segunda etapa do Coffee Connect.

Em plena safra 2024/25, o evento trará discussões importantes que fomentam mecanismos para transformar o setor.

Entre os palestrantes, o professor e pesquisador Flávio Borém, referência mundial nos estudos sobre cafeicultura, abordará os processos essenciais para a pós-colheita do café; Patrícia Carvalho, líder de projetos especiais do Grupo 3Corações, compartilhará informações sobre o mercado de cafés especiais no Brasil; Luisa Nogueira, jornalista e produtora de cafés especiais, abordará o tema sobre como tornar o café brasileiro o protagonista; e Ricardo Schneider, presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG), falará sobre as tendências do mercado de café e os impactos nos problemas logísticos para a comercialização.

O evento também contará com a participação de Silvia Pizzol, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), que falará sobre os impactos da nova legislação europeia para a cafeicultura brasileira.

O momento, além de aprendizado, também traz oportunidades, afirma a líder de projetos especiais do Grupo 3Corações.

“Vou compartilhar toda nossa trajetória dos últimos dez anos no universo de cafés especiais, os desafios, as tendências e oportunidades. E vamos dividir também uma nova oportunidade de comercialização, no Centro Rituais de Cafés Especiais”, destaca Patrícia Carvalho.

Outro tema importante que é destaque nesta safra são os preços. Recordes nunca antes atingidos e uma grande oscilação têm marcado a temporada até o momento. O presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, Ricardo Schneider, destaca a necessidade de falar sobre os preços.

“Vamos tratar de diversos temas de manejo e mercado. Inclusive vamos falar sobre a volatilidade dos preços, isso é essencial.”

A segunda etapa acontece nesta quinta-feira, 27 de junho, às 16h, no IFSULDEMINAS, em Poços de Caldas/MG, com entrada gratuita.