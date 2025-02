Coleta de lixo é retomada em Poços de Caldas após paralisação dos trabalhadores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (22), os trabalhadores responsáveis pela coleta de lixo em Poços de Caldas retornaram às suas atividades após uma reunião com o jurídico da empresa Liarth, prestadora do serviço na cidade. A advogada da empresa relatou que a paralisação, iniciada na sexta-feira (21), foi uma surpresa para a companhia.

A reunião, realizada na manhã de sábado, contou com a presença de vereadores, que acompanharam as negociações. Durante o encontro, a empresa informou que sempre cumpriu com suas obrigações trabalhistas e garantiu que uma comissão será formada para avaliar as reivindicações dos colaboradores. A Liarth também assegurou que nenhum trabalhador seria demitido em razão do movimento.

A paralisação dos funcionários aconteceu em protesto por melhores condições de trabalho e melhorias no vale-alimentação, visando uma complementação salarial.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por sua vez, classificou a greve como ilegal, uma vez que não houve a participação do sindicato da categoria nem aviso prévio dos trabalhadores, o que é exigido por lei para serviços essenciais. A administração municipal afirmou que está monitorando de perto a situação.