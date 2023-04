Coletivo Literário ElaSescrevem convida para o primeiro encontro na Biblioteca Centenário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A literatura tem a tarefa de comunicar, informar e contar diferentes histórias. Neste espaço de disputa, enquanto homens sempre tiveram sua escrita validada e incentivada, sabemos que as mulheres tiveram suas narrativas silenciadas, invisibilizadas e/ou apropriadas ao longo de toda história. Tiveram seus textos submetidos à validação e assinatura de homens, ou mesmo foram obrigadas a utilizar pseudônimos masculinos. As mulheres não puderam, por muito tempo, frequentar escolas, ou quando podiam, à elas eram oferecidas áreas do conhecimento ligadas à artesania e tarefas de cuidado. Muitas ainda não podem ou, quando podem, acabam sobrecarregadas por jornadas múltiplas.

É neste contexto ainda presente em nossos dias, que nasce a ideia do coletivo literário ElaSescrevem. Uma iniciativa independente e um desejo antigo das artistas e escritoras poços-caldenses Danielle Vilas Bôas e Victória Silveira, que em suas trajetórias, perceberam a necessidade de criar espaços e possibilidades para aproximação de mulheres escritoras para oportunizar o desenvolvimento da escrita autoral e fortalecimento das narrativas pessoais como possibilidade de intervenção na cena literária da cidade.

O objetivo é promover trocas de ideias, de textos autorais, e de experiências para demarcar o espaço das mulheres na Literatura.Também de capacitar mulheres para o acesso a editais e outras formas de financiamento para publicação de seus trabalhos.

A escrita é importante ferramenta de transformação social. A escrita das mulheres por elas mesmas oferece uma multiplicidade indefinível e inclassificável. Mulheres diversas: negras, brancas, indígenas, trans, cada uma pode dizer a si e ao mundo segundo sua própria dicção. A escrita abre as janelas do pensamento e possibilita a expressão de ideias e sentimentos. Se as mulheres tiveram e ainda têm que esconder suas percepções de mundo, é justo que existam espaços para que inúmeras possibilidades se abram a diferentes perspectivas por meio da escrita.

Serviço:

1º encontro coletivo literário ElaSescrevem

Sábado, 22/04/23

15h às 17h

Biblioteca Centenário – Urca

Entrada franca

Crianças são bem vindas

Mais informações: @eslasescrevempc

Beatriz Aquino