Colisão com carreta deixa quatro feridos em Poços

Atualizado em 27 de julho de 2025

Acidente entre carro e carreta deixa feridos na Rodovia do Contorno, em Poços

Um acidente envolvendo um carro Toyota Corolla Cross e uma carreta foi registrado na tarde deste domingo (27), na LMG-877, Rodovia do Contorno, na altura do km 5, em frente a um hotel, em Poços de Caldas.

De acordo com o motorista da carreta, ele trafegava normalmente pela rodovia quando o veículo de passeio, que estava a sua frente, entrou no acostamento e, em seguida, retornou bruscamente à pista para acessar a entrada do hotel. O caminhoneiro afirmou que não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com o carro. Com o desvio brusco, a carreta subiu em um barranco às margens da pista.

No carro havia quatro ocupantes, da cidade de São Caetano, que estavam hospedados no hotel, entre eles uma criança. Todos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa de Poços de Caldas. O motorista da carreta não se feriu.

Além do SAMU, também atenderam à ocorrência a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária e equipes da EPR.

O estado de saúde das vítimas do veículo não foi divulgado até o momento.