Colisão de veículo em poste causa danos e deixa condutor ferido em Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de ontem, 23, para atender uma ocorrência de colisão entre um veículo e um poste de iluminação pública, na zona oeste de Poços de Caldas.

O incidente aconteceu por volta das 22h50min, na Rua Umbelina Costa Lucas, no Bairro Vila Rica, onde, por motivos ainda não esclarecidos, o veículo colidiu frontalmente com o poste, ocasionando sua completa ruptura na base. O impacto resultou na queda da fiação sobre a via, seguido pelo choque do carro contra um muro nas proximidades.

O condutor era o único ocupante do veículo e foi a única vítima registrada no acidente. Apresentando ferimentos leves, o motorista recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe do SAMU e foi encaminhado para cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos investigativos padrão, enquanto a cena do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para providências adicionais.

Adicionalmente, uma equipe do Departamento Municipal de Eletricidade esteve presente para tratar dos danos causados ao poste e para restaurar o fornecimento de energia elétrica na área afetada.