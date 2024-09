Colisão entre automóvel e motocicleta deixa jovem ferido em Poços de Caldas

Nesta quarta-feira, 11, por volta das 8h, uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada na Avenida Champagnat, na zona leste de Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para prestar atendimento à vítima, um jovem de 20 anos, que conduzia a motocicleta.

Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros encontrou o motociclista consciente e orientado, deitado sobre a via. O jovem apresentava um ferimento na face e relatava dores nas mãos e no joelho direito. Após a avaliação, ele foi imobilizado e transportado para o Hospital da Unimed para receber cuidados médicos.

Durante o incidente, uma guarnição da Guarda Civil Municipal esteve no local para controlar o trânsito e acionar a Polícia Militar, que também prestou apoio nas operações de emergência.

