Colisão entre dois veículos causa congestionamento na Edmundo Cardillo

Atualizado em 14 de outubro de 2025

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta terça-feira (14) na Avenida Edmundo Cardillo, nas proximidades do trevo da Saturnino de Brito, em Poços de Caldas. Segundo as primeiras informações apuradas no local, os carros seguiam no mesmo sentido quando um dos veículos teria colidido na traseira do outro.

Com o impacto, o Renault Kwid foi lançado contra o barranco às margens da via. Uma pessoa que estava no carro sofreu dores no pescoço e recebeu atendimento médico no local pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

O trânsito ficou bastante congestionado no trecho, especialmente no sentido bairro, enquanto a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária realizavam o controle da via e registravam a ocorrência.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades.