Colisão entre dois veículos deixa feridos em Bandeira do Sul

06out

Colisão entre dois veículos deixa feridos em Bandeira do Sul

Por Notícias

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 05, por volta das 23h, em Bandeira do Sul, e deixou vários feridos. Um dos passageiros sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser transferido para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. Outro envolvido foi encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas. Os demais ocupantes dos veículos receberam atendimento no hospital local e foram liberados em seguida.

Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu após uma tentativa malsucedida de ultrapassagem. Um dos veículos seguia em direção ao centro da cidade quando foi atingido lateralmente por outro carro que trafegava no sentido oposto.

Ao chegar ao local, a PM encontrou os dois automóveis imobilizados na via, bloqueando parcialmente o tráfego. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários.

Após a liberação da pista, os veículos passaram por fiscalização. Um deles foi removido por estar com o licenciamento vencido.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

12set

Motocicleta pega fogo após acidente na Avenida João Pinheiro

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 12, na... Leia Mais

15maio

Operação em Poços de Caldas leva à prisão de envolvidos em latrocínio ocorrido em Rio Claro (SP)

Em uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (14), as Polícias Civil e... Leia Mais

23jul

Sest Senat promove festa do Dia do Motorista neste domingo em Poços de Caldas com atrações gratuitas

Neste domingo, 27 de julho, o SEST SENAT de Poços de Caldas... Leia Mais

14maio

Segurados do INSS podem pedir devolução de descontos ilegais

Cerca de 9 milhões de pessoas começaram a ser notificadas na terça A... Leia Mais

19maio

Dois suspeitos são apreendidos por tráfico de drogas no Jardim Nova Aparecida em Poços de Caldas

Durante uma operação realizada neste sábado (18), no bairro Jardim Nova Aparecida,... Leia Mais

13ago

Comerciante é preso por contrabando de cigarros eletrônicos em Poços de Caldas

Na tarde desta quarta-feira (13), a Receita Federal e a Polícia Militar... Leia Mais

29ago

Mesa informativa debate mineração de terras raras em Poços

foto: Meteoric O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas promove, na próxima quarta-feira... Leia Mais

19ago

Macacos-prego provocam preocupação em Poços

Usuários da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Poços... Leia Mais

02jul

Homem é preso por tráfico de drogas na zona oeste de Poços de Caldas

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 02, durante uma operação policial na... Leia Mais

06set

O espetáculo dos ipês-amarelos pelas ruas de Poços

foto: Victor Imesi Quem passa pelas ruas de Poços de Caldas nos últimos... Leia Mais