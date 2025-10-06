Colisão entre dois veículos deixa feridos em Bandeira do Sul

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 05, por volta das 23h, em Bandeira do Sul, e deixou vários feridos. Um dos passageiros sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser transferido para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. Outro envolvido foi encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas. Os demais ocupantes dos veículos receberam atendimento no hospital local e foram liberados em seguida.

Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu após uma tentativa malsucedida de ultrapassagem. Um dos veículos seguia em direção ao centro da cidade quando foi atingido lateralmente por outro carro que trafegava no sentido oposto.

Ao chegar ao local, a PM encontrou os dois automóveis imobilizados na via, bloqueando parcialmente o tráfego. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários.

Após a liberação da pista, os veículos passaram por fiscalização. Um deles foi removido por estar com o licenciamento vencido.