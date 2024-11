Colisão entre motocicleta e automóvel mobiliza Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Na noite deste domingo, 03, por volta das 21h17, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel na Rua Pedro Barbosa, na zona leste de Poços de Caldas. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestava assistência à vítima, que estava dentro da ambulância.

Durante a avaliação do local, a Unidade de Resgate do CBMMG identificou uma grande quantidade de óleo espalhada na pista, representando um risco significativo de derrapagem. Para mitigar esse perigo, foi solicitada a colaboração de outras guarnições, que prontamente enviaram serragem para o local.

A Guarda Municipal também participou da operação, realizando a interdição da via para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A situação foi ainda mais complicada pela forte chuva que atingia a região, o que dificultou as operações de atendimento e limpeza da pista.

A Rua Pedro Barbosa permaneceu interditada até que as condições fossem adequadas e seguras para o tráfego de veículos.

