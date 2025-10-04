Colisão entre veículos é registrada no centro da cidade

Atualizado em 4 de outubro de 2025

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã deste sábado, dia 4 de outubro, no cruzamento das ruas Assis Figueiredo e Alagoas, no centro de Poços de Caldas.

Segundo informações do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), equipes estiveram no local para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos. O acidente teria ocorrido após um carro estacionar em fila dupla. Ao tentar desviar, o condutor de outro veículo acabou colidindo com um terceiro automóvel.

Ninguém ficou ferido, e os danos foram apenas materiais. Um dos carros, um Volkswagen Gol, teve o pneu estourado e apresentou problemas mecânicos, sendo necessário o acionamento de um guincho para a remoção.