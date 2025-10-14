Colisão frontal deixa três pessoas feridas na BR-146

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (13) no km 469 da BR-146, entre os municípios de Bandeira do Sul e Botelhos. A ocorrência envolveu dois carros — um VW Gol e um Ford Fiesta — e deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h50, em um trecho onde chovia no momento da colisão. A batida foi frontal e aconteceu no centro da pista de rolamento.

O condutor do Gol, de 46 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Já a condutora do Fiesta, de 28 anos, moradora de Poços de Caldas, viajava com a sobrinha quando o veículo foi atingido. As duas foram retiradas do carro antes da chegada das equipes de socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Poços de Caldas. Segundo as informações preliminares, duas pessoas sofreram ferimentos graves e uma teve lesões leves.

A PRF informou que a dinâmica do acidente ainda está sendo apurada, com apoio da perícia da Polícia Civil. No interior do Gol foram encontradas latas de cerveja, mas a corporação destacou que a presença de álcool no organismo do condutor ainda não foi confirmada, já que ele não pôde realizar o teste do bafômetro devido ao estado de saúde e à prioridade no atendimento médico.

O trânsito no local ficou parcialmente interditado durante o resgate e os trabalhos da perícia.