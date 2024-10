Colisão na Rodovia BR 459 deixa duas vítimas e provoca incêndio em veículos

Uma colisão entre dois veículos ocorreu por volta das 23h de ontem, 27, na Rodovia BR 459, Km 16, após o primeiro trevo de Caldas. O condutor de um Gol, que trafegava em direção a Caldas, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma BMW que seguia no sentido Santa Rita de Caldas.

Duas pessoas ficaram feridas e foram resgatadas por ambulâncias do SAMU de Poços de Caldas e de Santa Rita de Caldas, além de equipes da EPR Sul de Minas. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. Após o acidente, ambos os veículos pegaram fogo, e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para controlar as chamas.

A ocorrência contou com a presença da Polícia Rodoviária Federal, que está colaborando com a apuração da situação, conduzida pela perícia da Polícia Civil. A causa do acidente está sob investigação.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.