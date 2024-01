Colisão transversal com vítima grave envolvendo condutor embriagado e inabilitado é registrado em Machado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 21, por volta das 19h10min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de colisão transversal com vítima grave na Rodovia MGC 267, Km 446, no município de Machado/MG.

O acidente envolveu três veículos: um VW/GOL de cor prata, conduzido por A.D.S., 60 anos, do sexo masculino; um FORD/KA de cor preta, conduzido por N.R.B., 40 anos, do sexo feminino; e um CHEVROLET/CLASSIC de cor prata, conduzido por E.F.O., 42 anos, do sexo masculino.

Segundo relatos, o VW/GOL, que trafegava no sentido Machado/Campestre, invadiu a contramão de direção, resultando em uma colisão transversal com o FORD/KA. Este último teve sua frente esquerda atingida pelo impacto, enquanto o CHEVROLET/CLASSIC, que seguia no sentido oposto, Campestre/Machado, colidiu com o FORD/KA.

O acidente deixou uma vítima grave, a condutora do FORD/KA, e duas vítimas leves, a passageira do FORD/KA e o condutor do VW/GOL. O condutor do CHEVROLET/CLASSIC e os dois passageiros saíram ilesos.

Testes de alcoolemia foram realizados nos condutores, exceto no do FORD/KA, que, devido ao seu estado clínico inconsciente, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Alfenas. O teste do condutor do VW/GOL registrou 0,44 mg/L, e, além de embriagado, constatou-se que estava inabilitado. No entanto, ele não foi preso em flagrante delito devido à necessidade de permanecer em observação médica, conforme relatório expedido.

O VW/GOL, por não ter custodiante no local, foi removido pelo guincho credenciado, enquanto os outros dois veículos foram liberados aos seus respectivos condutores.