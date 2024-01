Colisão transversal é registrada na LMG 877 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde de ontem, 22, por volta das 16h25min, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para atender a um sinistro de trânsito na LMG 877, Km 18, em Poços de Caldas/MG, envolvendo dois veículos: um GM/VECTRA, conduzido por M.V.S., 28 anos, sexo masculino, e um VW/FOX, sob direção de L.A.P, 69 anos, sexo masculino.

De acordo com relatos do condutor do GM/VECTRA, ele transitava no sentido crescente da via quando, devido às condições climáticas adversas causadas pela chuva, perdeu o controle direcional do veículo, resultando em uma derrapagem que o fez invadir a contramão de direção e colidir transversalmente contra o VW/FOX.

O motorista do VW/FOX, que seguia no sentido decrescente da via, relatou que se deparou com o GM/VECTRA derrapando e não teve tempo de desviar para evitar a colisão.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro, apresentando o valor de 0,00 MG/L, afastando a suspeita de consumo de álcool.

Os veículos envolvidos estavam com o licenciamento em dia, e, após as devidas averiguações no local, foram liberados para os envolvidos. A concessionária EPR Sul de Minas prestou assistência no local, auxiliando na sinalização e remoção dos veículos.