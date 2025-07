Colocou o CPF na nota? Você pode ganhar até R$ 200 mil em agosto

Atualizado em 24 de julho de 2025

Nota Fiscal Mineira terá sorteio especial de R$ 200 mil em agosto, mês dos pais

O Governo de Minas vai sortear R$ 200 mil no próximo dia 25 de agosto como parte da campanha especial da Nota Fiscal Mineira em celebração ao Dia dos Pais. A ação é voltada aos consumidores que solicitam o CPF na nota fiscal no momento das compras.

O prêmio faz parte do quarto sorteio especial do programa, e os bilhetes válidos são aqueles gerados entre 26 de julho e 10 de agosto. Além do prêmio principal, o sorteio inclui também prêmios de R$ 20 mil para três entidades de assistência social, que poderão ser indicadas pelos ganhadores. Caso não haja indicação, as entidades serão sorteadas aleatoriamente pelo sistema da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).

Outros prêmios

Além do sorteio especial, a edição de agosto também vai distribuir:

13 prêmios regionais de R$ 2 mil para consumidores;

para consumidores; 39 prêmios de R$ 500 para entidades sociais.

Esses bilhetes são válidos para compras feitas entre 1º e 30 de junho.

Como participar

Para concorrer, basta:

Baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular; Fazer o cadastro no programa; Incluir o CPF na nota fiscal em todas as compras.

Os bilhetes são gerados automaticamente após o registro do CPF, sem necessidade de nenhuma ação extra.

Para mais informações, acesse o site oficial do programa:

👉 www.nfminasfazenda.mg.gov.br