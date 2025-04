Com cirurgia inédita na Região, Simpósio de Urologia foi um grande sucesso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Santa Casa de Poços de Caldas, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) e a PUC Minas – campus Poços de Caldas, promoveu nos dias 4 e 5 de abril o 1º Simpósio de Atualização em Terapia de Reposição Hormonal Masculina e Tratamento Cirúrgico da Disfunção Erétil. O evento reuniu especialistas de renome nacional em palestras realizadas no auditório 2 da universidade e foi marcado por uma cirurgia inédita na região.

No sábado, 5 de abril, o médico urologista Dr. Alcides Mosconi realizou, na Santa Casa, a primeira cirurgia de implante de prótese peniana inflável do Sul de Minas Gerais. O procedimento, destinado a um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), foi transmitido ao vivo para médicos e estudantes da Faculdade de Medicina da PUC Minas nos campi de Poços de Caldas, Betim e Contagem.

“Fico muito feliz com essa ação envolvendo diversas instituições. A Santa Casa, a PUC Minas, a empresa Boston Scientific e uma distribuidora parceira se uniram para fazer a doação da prótese, o que nos permitiu beneficiar um paciente que aguardava na fila do SUS”, destacou o Dr. Alcides Mosconi. “Além do impacto direto na vida do paciente, esse momento teve também um valor enorme para o ensino médico. Transmitimos a cirurgia em tempo real, mostrando cada etapa do procedimento aos alunos da faculdade.”

O médico ressaltou ainda a importância de quebrar tabus sobre a disfunção erétil. “Muitos homens enfrentam esse problema em silêncio, com vergonha de buscar ajuda. É fundamental que a sociedade saiba que existem tratamentos eficazes e que o SUS também pode oferecer soluções com alta tecnologia.”

O simpósio abordou também os riscos do uso inadequado da terapia de reposição hormonal, especialmente quando realizada por profissionais não habilitados, além dos avanços recentes no tratamento da disfunção sexual masculina. A iniciativa reforça o papel da Santa Casa como hospital de ensino e centro de inovação na saúde pública regional.

Para o Dr. Antônio Ângelo, coordenador do curso de Medicina da PUC Minas – Poços de Caldas, o evento teve um valor acadêmico e científico inestimável. “A cirurgia feita na Santa Casa é um procedimento altamente avançado, que utiliza tecnologia de alto custo. Integrar essa prática à programação do simpósio e transmiti-la ao vivo para outras unidades foi uma oportunidade única de aprendizado e atualização”, avaliou.

Com grande participação de estudantes e profissionais, o simpósio foi considerado um sucesso pelos organizadores, que já estudam a inclusão do evento no calendário acadêmico anual da instituição.