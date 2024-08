Com entrada gratuita, Encontro de Corais da Terceira Idade chega à Poços de Caldas com programação imperdível

O “Encontro de Corais da Terceira Idade” volta à Poços de Caldas com a promessa de ser um evento inesquecível para os amantes da música e da arte coral. Realizado anualmente desde 2007, o evento reúne corais e admiradores de todo o Brasil, promovendo o turismo, a socialização e a criação de laços de amizade e respeito entre os participantes.

Organizado pela VMV Eventos, sob a coordenação de Andreia Turato, o evento deste ano chega à sua 17ª edição e contará com uma programação diversificada e envolvente. As apresentações são gratuitas e abertas ao público, oferecendo uma excelente oportunidade para apreciar o talento e a dedicação dos grupos corais.

Programação do Evento:

Segunda-feira (12 de agosto)

18:30 – Missa de abertura na Igreja Nossa Senhora da Saúde.

Terça-feira (13 de agosto)

14:00 – Aquecendo a Voz com apresentação dos corais ao ar livre no centro da cidade.

19:30 – Apresentação dos corais no Teatro da Urca, com banda da Polícia Militar. Entrada gratuita!

Quarta-feira (14 de agosto)

14:30 às 16:00 – Aquecendo a voz no Cristo Redentor.

19:30 – Segundo dia de apresentações no Teatro da Urca. Entrada gratuita!

O Encontro de Corais da Terceira Idade é uma celebração da música e da integração social, destacando a importância da arte e da amizade em todas as fases da vida. As apresentações no Teatro da Urca são uma excelente oportunidade para o público vivenciar a riqueza cultural e emocional dos corais participantes.

Sobre a VMV Eventos

A VMV Eventos é conhecida por organizar eventos culturais e sociais que promovem a inclusão e a interação entre diferentes grupos da sociedade. Com uma longa trajetória de sucesso, a empresa continua a apoiar iniciativas que enriquecem a vida comunitária e valorizam a arte.

