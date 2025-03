Com grande adesão do público, Santa Casa de Poços realizou evento do Dia do Rim

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última semana (13), a Santa Casa de Poços de Caldas realizou uma mobilização especial na Praça Pedro Sanches em alusão ao Dia Mundial do Rim. A iniciativa contou com ampla participação do público e ofereceu serviços como aferição da pressão arterial, encaminhamentos para exames preventivos — incluindo a dosagem de creatinina sérica e análise de urina —, além de orientação sobre saúde renal.

A médica Liliana Braga, responsável pelo setor de Hemodiálise da Santa Casa, destacou a importância da campanha deste ano, cujo tema foi “Seus rins estão ok?”. Segundo ela, a proposta foi incentivar a população a realizar exames de rotina, já que cerca de 10% dos brasileiros sofrem com doença renal crônica (DRC) sem saber.

“Nossa campanha teve foco na prevenção baseada na coleta de exames, especialmente a dosagem de creatinina. Qualquer pessoa pode ter doença renal crônica e, sem o diagnóstico precoce, o problema pode evoluir para falência renal definitiva. Por isso, é fundamental que todos tenham acesso a esses exames”, explicou.

A mobilização também contou com o apoio do Senac e participação da PUC Minas, que colaboraram na aferição de pressão arterial e na aplicação de questionários para identificação de grupos de risco. Os pacientes foram encaminhados para exames complementares nas unidades de Saúde da Família (PSF).

A enfermeira Josimara Marques Fonseca, responsável técnica pelo serviço de Hemodiálise da Santa Casa, ressaltou a estrutura do setor, que atende aproximadamente 120 pacientes da cidade e região, totalizando mais de 1.500 sessões de hemodiálise por mês. “Trabalhamos em três turnos, de segunda a sábado, das 6h às 20h, garantindo atendimento de qualidade aos nossos pacientes”, afirmou.

Além dos exames, a campanha reforçou a importância de hábitos saudáveis para a prevenção de doenças renais, como alimentação balanceada, prática regular de atividade física, controle da pressão arterial e do diabetes, além da moderação no consumo de bebidas alcoólicas e do tabagismo.

O Dia Mundial do Rim é promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tem como objetivo alertar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde renal. Atualmente, a doença renal crônica afeta mais de 20 milhões de brasileiros, mas, como seus sintomas são silenciosos nas fases iniciais, muitas pessoas desconhecem o diagnóstico. A boa notícia é que, quando detectada precocemente, a progressão da DRC pode ser controlada, garantindo melhor qualidade de vida aos pacientes.