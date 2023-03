Com ingressos promocionais, Caldense e Patrocinense se enfrentam nesta quarta às 20h no Ronaldão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Veterana irá enfrentar o Patrocinense às 20h desta quarta-feira (22) no Ronaldão pela 2ª rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. A equipe alviverde precisa da vitória para ir a três pontos e igualar a pontuação dos dois adversários no triangular.

O preço dos ingressos está com valor promocional para o duelo. Todos pagam meia entrada: 20 reais (valor da meia referente ao preço da inteira, que é 40 reais). As vendas antecipadas acontecem na sede do clube nesta terça das 9h às 12h e das 14h às 18h, quarta das 9h às 13h. No estádio quarta a partir das 18h. Somente a arquibancada coberta será utilizada. Crianças menores de 12 anos gratuito (quantidade limitada). Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões: 19h.

Arbitragem

Juiz: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Bernardo de Souza Pádua

Quarto árbitro: Wagner Ferreira de Souza

Analista: Rogério Pereira da Costa

VAR: Leonardo Rotondo Pinto, João Luiz Gomes Neto (AVAR1), Joel Tolentino Damata Júnior (observador)

Retrospecto

O retrospecto de jogos entre Caldense e Patrocinense é bem equilibrado. Até hoje foram 14 partidas, sendo 5 vitórias da Caldense, 5 empates e 4 vitórias do Patrocinense.

30/06/1991: Patrocinense 1-1 Caldense

25/08/1991: Caldense 1-1 Patrocinense

06/10/1991: Patrocinense 3-1 Caldense

25/07/1993: Patrocinense 0-1 Caldense

12/10/1993: Caldense 0-1 Patrocinense

23/02/1994: Patrocinense 0-2 Caldense

20/04/1994: Caldense 2-0 Patrocinense

18/02/2018: Caldense 0-2 Patrocinense

26/01/2019: Caldense 0-2 Patrocinense

01/03/2020: Caldense 2-2 Patrocinense

06/03/2021: Caldense 0-0 Patrocinense

05/07/2021: Patrocinense 2-3 Caldense

07/08/2021: Caldense 0-0 Patrocinense

09/02/2022: Patrocinense 0-2 Caldense

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino