Com investimento de R$ 100 milhões, Althaia inicia projeto em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou nesta terça-feira (03), no Distrito Industrial, o lançamento oficial da pedra fundamental da nova unidade da Althaia Indústria Farmacêutica. A cerimônia marca um passo simbólico e estratégico rumo ao fortalecimento da economia local e à geração de empregos qualificados.

A chegada da Althaia a Poços é fruto de um trabalho articulado entre o poder público municipal e a iniciativa privada, dentro da política de atração de investimentos da atual gestão. Com sede em Atibaia (SP), a Althaia é referência nacional na produção de medicamentos e suplementos alimentares, e escolheu Poços de Caldas para instalar sua nova planta fabril, com investimento estimado em R$ 100 milhões.

A nova unidade será voltada à produção de medicamentos genéricos, suplementos alimentares e produtos para a saúde. A expectativa é de geração de mais de 230 empregos diretos e indiretos, sendo mais de 150 vagas apenas na fase industrial. A estrutura contará com setores de pesagem, fabricação, embalagem e almoxarifado, consolidando-se como uma das principais instalações da empresa no Brasil.

Durante a cerimônia, o prefeito Paulo Ney destacou a importância do momento e o trabalho conjunto para tornar o projeto realidade. “A negociação começou em 2022, com o ex-prefeito Sérgio Azevedo, foi rápida e bem conduzida. A Althaia é mais uma empresa que se encantou com Poços de Caldas, com a qualidade de vida que a cidade oferece, e com o apoio que encontrou aqui, principalmente dos nossos serviços públicos, como o DMAE e o DME, que foram fundamentais para viabilizar esse sonho. Hoje, ao ver esse terreno e o crescimento do distrito industrial, fica claro o quanto estamos avançando. Aqui, onde antes não havia nada, temos empresas instaladas e em fase de instalação. Isso é emprego direto na veia do povo poços-caldense”, afirmou.

O presidente da Althaia, Jairo Yamamoto, também falou sobre os motivos que levaram a empresa a escolher Poços de Caldas. “Foi um conjunto de fatores. A infraestrutura da cidade, o acesso facilitado, a presença de uma faculdade de Farmácia, e principalmente, o apoio da Prefeitura aos empreendedores. Isso torna o município muito atrativo para investimentos. Poços está próxima de São Paulo, o maior mercado consumidor do país, e ainda possui seu próprio departamento de energia elétrica, o que é um diferencial enorme.”

Yamamoto explicou que a empresa, atualmente com 850 colaboradores, tem operação em São Paulo (capital), Atibaia e centro de distribuição em Pouso Alegre. A nova unidade será construída em etapas. “Até o fim de 2026, queremos concluir a primeira fase, com o centro de distribuição e uma fábrica de suplementos. Depois, daremos sequência ao plano de expansão”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, ressaltou a seriedade e transparência com que todo o processo foi conduzido. “A assinatura do protocolo foi só o início. Agora, com a pedra fundamental, começamos a ver o tamanho do projeto de fato. São 80 mil metros quadrados de área onde a Althaia começa oficialmente sua obra em Poços. É uma das farmacêuticas que mais crescem no Brasil, e tê-la aqui é algo fenomenal para a cidade. Todo o processo foi feito com responsabilidade e diálogo aberto, reforçando a credibilidade de Poços como destino para grandes investimentos.”

Estiveram presentes também no evento o vice-prefeito de Poços de Caldas, Eduardo Junuzzi, o diretor do DME, o vereador Welington Guimarães (Paulista) e o analista de promoção de investimentos do Invest Minas,Sandro Corrêa.

A instalação da Althaia representa mais do que um marco industrial – é uma conquista para toda a cidade, que avança de forma sólida em sua política de desenvolvimento sustentável, geração de renda e valorização do setor produtivo.