Com investimento de R$310 milhões, Alcoa vai gerar cerca de 500 empregos

A busca pela inovação e a sustentabilidade, tanto na sua forma de atuação quanto dos negócios, sempre foi uma premissa da Alcoa. O exemplo mais recente é o investimento da Companhia na mudança de tecnologia de disposição de resíduo de bauxita da Unidade de Poços de Caldas (MG). Depois de quase sete anos de estudos, a localidade anuncia a implantação da metodologia de Filtro Prensa, que elimina 70% da umidade do resíduo. Esta é a terceira unidade da Alcoa a implantar essa tecnologia – as outras duas foram na Austrália – e a primeira no Brasil. O início das obras será no mês de agosto e deve ser concluída até o final de 2022.

O projeto, que terá um investimento de cerca de R$ 310 milhões, consiste na implantação de uma planta de filtração na Refinaria, que gera o resíduo seco, com apenas 30% de umidade, equivalente à umidade natural do solo, e direciona a água retirada ao processo produtivo, por meio de um circuito fechado, para ser reutilizada. O resíduo seco será transportado em caminhões e descarregados em uma nova área de disposição de resíduo, onde será compactado.

“O projeto garante a continuidade das operações da nossa Unidade e atende às exigências da Companhia em relação à disposição de resíduos e à Legislação Estadual de Segurança de Barragens”, explica Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Além destes benefícios, o projeto de Filtro Prensa terá um impacto muito positivo na economia da cidade e região, pois irá gerar cerca de 500 empregos indiretos durante o pico da obra, ampliará os negócios de locação de imóveis e aumentará as vendas no comércio. No final da obra serão gerados cerca 20 empregos diretos”.

“A Alcoa opera dentro dos mais altos padrões internacionais e trabalha de forma consistente com várias agências ambientais e reguladoras, para garantir sua excelência operacional”, completa o gerente. “Por isso, lembramos que todas as Áreas de Resíduos de Bauxita da Alcoa Poços de Caldas contam com um robusto sistema de monitoramento, capaz de detectar qualquer anormalidade em tempo hábil de resposta”.

Além da inovação no processo, a instalação da Planta de Filtração irá reduzir a emissão de carbono, devido ao menor consumo de energia, necessária para o controle do nível de água nas áreas de estocagem de resíduos.