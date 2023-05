Com queda nas temperaturas, busca por pessoas em situação de rua intensifica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Promoção Social já intensificou o trabalho de abordagem e busca ativa da população em situação de rua na cidade por conta da queda nas temperaturas nesta semana. A meta é que todas as pessoas sejam encaminhadas às casas de passagem conveniadas com a Prefeitura, pelo menos durante a noite, período em que o frio é mais intenso.

A chegada de uma massa de ar frio em Minas Gerais no decorrer da semana provocou queda da temperatura, especialmente ao amanhecer, além de baixos índices de umidade relativa do ar. No Sul de Minas, a temperatura mínima pode chegar a 2 °C e o risco de geada também existe. Além disso, devido à ação dos ventos, a sensação térmica pode ser ainda menor.

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pelo atendimento da população em situação de rua e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas para convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é levada a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir.

“Já intensificamos o trabalho de abordagem nas ruas, especialmente no período noturno e também preparamos as casas de passagem para que as instituições possam acolher todas as pessoas em situação de rua que aceitarem o serviço, evitando que elas fiquem nas ruas neste período de baixas temperaturas”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

O serviço é oferecido, mas a adesão é voluntária. Com o frio, as equipes utilizam todas as estratégias de convencimento para que, pelo menos, as pessoas em situação de rua pernoitem nos abrigos institucionais.

Como ajudar?

A população pode ajudar pelos telefones 156 e 3697-2645 para que as equipes de Abordagem Social se desloquem até os locais onde há pessoas em situação de rua.

Outra maneira de ajudar é participar da Campanha do Agasalho 2023, doando roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores, roupas de cama, meias, gorros e sapatos, em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues em três pontos fixos de coleta:

– Secretaria Municipal de Promoção Social

Avenida Mansur Frayha, s/n – ao lado da Rodoviária.

– Banco Municipal de Alimentos

Avenida Presidente Venceslau Brás, 2.222 – Jardim Philadelphia – dentro do Ceasa.

– Loja Supergasbras

Avenida Antônio Togni, 2.665 – Vila Cruz – próximo ao Hospital Poços de Caldas.