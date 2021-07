Com registro de geada nesta madrugada, Defesa Civil alerta sobre frio intenso

A Defesa Civil Municipal faz o alerta à população sobre a previsão de frio intenso nas próximas 48h. Em Poços de Caldas a mínima pode chegar 2 graus. “ A gente se preocupa com o pessoal que insiste em ficar nas ruas, lembrando que temos abrigo para todos na cidade. O frio aumenta o risco de hipotermia. Se você vir pessoas em situações de vulnerabilidade, diante de temperaturas baixas, avise imediatamente a Defesa Civil, Guarda Municipal ou Promoção Social ”, declarou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Mauro Barbosa Filho.

Com a presença da intensa massa de ar frio há previsão de geada em vários pontos da cidade, inclusive na zona rural do município.

Abaixo algumas orientações divulgadas pela Defesa Civil:

– Mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente;

-Mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto a um ambiente frio;

-Procure manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio;

-Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados;

-Use soro fisiológico para hidratar olhos e narinas;

-Ao usar aquecedores, é importante manter uma fonte de umidificação do ambiente em paralelo (recipientes com água, toalhas molhadas, umidificadores);

– Atenção redobrada com aquecedores em ambientes mal ventilados;

-Atenção ao sol: mesmo no frio, é importante manter o cuidado de utilizar protetores;

– Evite que as crianças pequenas brinquem na cozinha, atraídas pelo calor. Líquidos e panelas quentes podem causar graves acidentes;

-Não improvise nada com churrasqueiras ou latas com fogo para manter ambientes aquecidos.

