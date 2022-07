Com risco de afundamento do asfalto, Avenida Ubirajara é parcialmente interditada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Parte da Av Ubirajara de Moraes teve que ser interditada hoje pela manhã, devido a risco de afundamento do asfalto. O trecho, de aproximadamente 40 metros, necessita da troca de tubulação antiga por aduelas de concreto. A obra estava na programação da Prefeitura, que inclusive já havia publicado edital para aquisição de novas aduelas para o trecho restante da avenida. A licitação será aberta no próximo dia 11 de agosto.

Com a emergência no local, e após a visita do prefeito Sérgio Azevedo e do secretário de Obras Benedito Damião na manhã de hoje, máquinas já estão trabalhando no trecho e haverá a destinação de aduelas que seriam utilizadas em outras obras. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em 45 dias.

De acordo com o prefeito, a substituição dos antigos tubos Armco, feitos em metal, por aduelas de concreto, é um desafio da sua administração. “Já concluímos o trabalho na Av Monsenhor Alderige. Na Ubirajara, a obra é mais cara e estamos realizando com recursos próprios. Para isso, dividimos em quatro trechos. A licitação que abre agora em agosto já previa a conclusão deste local que hoje apresentou problemas e também o restante da avenida”.

Em uma intervenção anterior, a Prefeitura havia concluído a colocação das aduelas até próximo do trecho onde houve o afundamento na manhã de hoje. Após concluir o trabalho, houve a aplicação de lama asfáltica, para dar condições de utilização da via aos usuários.

Com a licitação, a Prefeitura irá concluir os 50% restantes da Av Ubirajara Machado de Moraes. A obra será executada com recursos próprios, do município. Este trecho final é o que requer mais recursos, por se tratar de um trecho onde a tubulação é mais profunda, exigindo mais tempo de obras e mais investimentos.