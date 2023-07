COM TESTES RÁPIDOS E GRATUITOS, CTA/SAE FOCA NA PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS DURANTE A CAMPANHA JULHO AMARELO ¨NÃO DEIXE A HEPATITE PEGAR VOCÊ”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A divisão de IST/AIDS e Hepatites virais da Secretaria de Saúde realizará durante o mês de Julho, a Campanha “Julho Amarelo- Não deixe a Hepatite pegar Você”, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre as hepatites virais (doenças silenciosas que acometem o fígado, podendo levar a situações graves, como cirrose, câncer e até a morte, se não forem tratadas).

Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/ Serviço de Assistência Especializada – SAE realizarão ações de conscientização e, também, testagem da população. A orientação é para que o munícipe procure a Unidade mais próxima de sua residência, para se informar a respeito da realização do teste rápido.

“Os sintomas da hepatite são silenciosos, por isso a importância de alertar a população quanto aos cuidados que devem ser tomados para se prevenir e, também, da importância de realizar o teste rápido. A hepatite tem tratamento, que inclusive é ofertado gratuitamente pelo SUS, e quanto mais cedo for diagnosticada, maiores são as chances de cura”, explica Sirley Oliveira, Coordenadora do IST/AIDS e Hepatites Virais.

Pessoas em Situação de Rua

E neste mês em parceria com a equipe do Consultório na Rua, a Secretaria de Saúde oferecerá o teste rápido às pessoas em situação de rua, que são acompanhadas pelo Centro Pop e Casas de Passagem. Também será realizada, ao longo do mês, a conscientização em relação à transmissão da doença e, caso algum morador teste positivo, será encaminhado para o tratamento via SUS.

Combate a hepatites enfoca segmento de manicures e afins

Neste mesmo mês também serão realizadas ações no segmento de prestadores de serviços como cabeleireiros, tatuadores, manicures e afins, orientando-os nos cuidados de biossegurança e na obrigatoriedade de respeito às normas técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais de trabalho.

Será oferecida uma capacitação aos profissionais, no dia 24 de julho, de 10 às 12 horas, no Hotel Nacional, Rua Barros Cobra, 35.

Orientações e teste rápidos nas Empresas

As equipes do CTA/SAE oferecerão orientações e teste rápido para as empresas, pois, de acordo com o Ministério da Saúde, o perfil clínico de pacientes portadores de hepatite B crônica são de predomínio do sexo masculino (60%), e a maioria entre 41 e 50 anos (32,8%) e na sua maioria (87,9%) não foi imunizada.

As empresas interessadas podem entrar em contato através do telefone ou WhatsApp – 98809-0279, para agendamento.

Dia 29 de Julho – Dia D de combate às Hepatites Virais –

O IST/AIDS e Hepatites Virais promove no sábado, 29 de julho, o Dia D do Julho Amarelo, com a intensificação da programação alusiva ao tema, no Banco Itaú da Rua Assis Figueiredo, das 9h as 14h, contará com testes rápidos e panfletagem nos semáforos e comércios do Centro para orientações sobre prevenção, tratamento e diagnóstico das hepatites virais. A ação será realizada pelos profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais

A campanha Julho Amarelo, foi instituída em âmbito nacional em 2019, em alusão ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2010 para conscientizar a população sobre a importância de prevenção, diagnóstico e tratamento de uma doença que, por não apresentar sintomas, pode se tornar crônica e causar danos graves ao fígado, como cirrose e câncer.