Combustíveis apresentam queda de preços em Poços de Caldas, aponta pesquisa do PROCON

A mais recente pesquisa do PROCON de Poços de Caldas revelou queda nos preços da maioria dos combustíveis vendidos na cidade. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 8 de maio de 2025, com coleta presencial dos valores praticados nos postos, considerando pagamento em dinheiro.

Em relação à pesquisa anterior, feita no início de abril, apenas a gasolina aditivada apresentou leve aumento de 0,16%. Os demais combustíveis registraram queda: gasolina comum (-0,33%), etanol (-0,71%), diesel comum (-1,76%) e diesel S10 (-2,64%).

Apesar do alívio pontual, os dados comparados ao mesmo período do ano passado mostram um cenário de alta. Entre maio de 2024 e maio de 2025, os combustíveis subiram de forma significativa: etanol (13,51%), gasolina comum (9,89%), gasolina aditivada (9,66%), diesel comum (5,68%) e diesel S10 (5,21%).

Veja a variação de preços nos postos da cidade:

Gasolina aditivada: de R$ 5,78 a R$ 6,93 – variação de 19,89%

Gasolina comum: de R$ 5,74 a R$ 6,53 – variação de 13,76%

Etanol: de R$ 3,89 a R$ 5,05 – variação de 29,82%

Diesel comum: de R$ 5,99 a R$ 6,39 – variação de 6,67%

Diesel S10: de R$ 5,72 a R$ 6,99 – variação de 22,20%

O PROCON recomenda que os consumidores pesquisem os preços antes de abastecer e fiquem atentos às variações entre os estabelecimentos. Caso seja identificada alguma irregularidade na qualidade dos combustíveis, a orientação é procurar o Ministério Público ou acionar a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

