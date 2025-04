Começa a montagem das barracas da tradicional Festa de São Benedito em Poços de Caldas

Teve início a montagem das barracas das paróquias que participarão da tradicional Festa de São Benedito, uma das celebrações mais queridas por moradores e turistas de Poços de Caldas. A festividade acontece entre os dias 1º e 13 de maio, reunindo fé, cultura e gastronomia típica em um ambiente de confraternização e devoção.

Ao todo, nove paróquias estarão presentes com suas barracas, oferecendo comidas tradicionais que celebram os sabores e a cultura popular da cidade. Participam da festa as paróquias Nossa Senhora Aparecida, São João Bosco, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Esperança, São Sebastião, São Judas Tadeu, São Domingos e São Félix.

Além da culinária, a festa também contará com apresentações culturais e musicais, que ajudam a manter viva essa tradição que atravessa gerações e reforça a identidade da população poços-caldense.

Mais do que um evento religioso, a Festa de São Benedito é uma manifestação de fé, pertencimento e cultura popular, que transforma a cidade em um grande espaço de celebração e encontro.

