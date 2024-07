Começam a ser convocados os aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da secretaria de Administração e Gestão de Pessoas e sua Divisão de Recursos Humanos, começou a convocar os candidatos aprovados no Concurso Público 001/2023. Os convocados devem comparecer à Seção de Recrutamento e Desenvolvimento de Pessoal, localizada na Avenida Francisco Salles, 343, para o início do processo de contratação das 9 às 16h30.

A convocação seguirá a ordem de classificação e o número de vagas disponíveis ou que surgirem durante o período de validade do concurso. O Aviso de Convocação será publicado EXCLUSIVAMENTE no Diário Oficial do Município de Poços de Caldas, estabelecendo a data limite para a apresentação do candidato.

Os candidatos convocados deverão apresentar diversos documentos. A documentação inclui fotos 3×4, comprovante de escolaridade, atestado de antecedentes criminais, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, CPF, título de eleitor, carteira de vacinação dos filhos, entre outros.

CONVOCADOS:

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO

CLASSIF. CANDIDATO n.º INSCR.

1º LUGAR GABRIEL GONÇALVES MUNIZ 333938

2º LUGAR NATALIA GALHASSO VIEIRA 315685

3º LUGAR LUCIMAR WERNECK LOURENÇO BORGES AFFONSO 320408

4º LUGAR IZADORA ZANETTI FRANCO 326991

5º LUGAR VANESSA DE LOURDES VIEIRA 316487

6º LUGAR GIOVANI SANTOS VIANNA 331823

109º LUGAR GEESSINAN LUE BRAGA NASSER ITEM 8 – EDITAL 001/2023 – PCD 329494

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO CLASSIF. CANDIDATOS Nº INSCR.

1º LUGAR SANDRO DANIEL NUNES OLIVEIRA 334219

2º LUGAR ANGELITA MARTINS DA SILVA 330795

3º LUGAR ELAINE APARECIDA DA SILVA FALANGO 313578

4º LUGAR CAIQUE BASSO CAVA 313155

5º LUGAR ROCHELE BEBER 318123

106º LUGAR JOÃO VITOR RISSI SOUSA ITEM 8 – EDITAL 001/2023 – PCD 322668

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL CLASSIF. CANDIDATO Nº INSCR.

1º LUGAR RAFAELA RAMOS ZANARDO 329543

2º LUGAR CLAUDIA HELENA GONÇALVES OLIVEIRA 337840

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLASSIF. CANDIDATO Nº INSCR.

1º LUGAR MARIA EDUARDA MARTINS LIMA 333896

2º LUGAR LILIAN APARECIDA BORGES MELO 325260

3º LUGAR LUCAS SILVA SCARABELLI 324797

4º LUGAR LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 331834

5º LUGAR EDNA APARECIDA CARVALHO SEBASTIÃO 317087

6º LUGAR JANAÍNA ANDRADE DE MELO E SILVA 313774

7º LUGAR ROSANA APARECIDA MEDEIROS 320937

8º LUGAR PATRICIA DE CASSIA GARCIA 327932

9º LUGAR VALDINEIA APARECIDA CHAGAS 318604

10º LUGAR GABRIELLE CRISTINA RODRIGUES DE MELO 316476

11º LUGAR NADIR AMARAL 324702

12º LUGAR MÁRCIA FERREIRA GIARDINA 313965

CARGO: MERENDEIRA CLASSIF. CANDIDATO Nº INSCR.

1º LUGAR PATRICIA FERNANDA DA SILVA 320118

2º LUGAR SÔNIA SUELY DIONÉZIO POGGIO 333540

3º LUGAR ELIZABETH COELHO DE ASSIS 316159

4º LUGAR ROSIMEIRE MARTINATO 335536

172º LUGAR ANA CAROLINA BARRETO ASSUNÇÃO

ITEM 8 – EDITAL 001/2023 – PCD 320339 CARGO: PSICÓLOGO

CLASSIF. CANDIDATO Nº INSCR.

1º LUGAR LARISSA JANDYRA RAMOS PAULA CAGNANI 318859

2º LUGAR MARIA LUÍSA CANCIAN SCHULTZ 313693

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLASSIF. CANDIDATO Nº INSCR.

1º LUGAR ERIKA DE CASSIA LORO RODRIGUES 317242

2º LUGAR ERICA DE FATIMA MARTINS 325775

3º LUGAR CLAUDIO PEREIRA DE LIMA 330651

Quem não se apresentar no prazo estabelecido será considerado desistente, perdendo o direito à contratação.

Ana Alice de Souza, secretária de Administração e Gestão de Pessoas, ressalta que as publicações são diárias e é necessário atenção às convocações para não perder os prazos. Uma nova ferramenta foi desenvolvida para facilitar o acesso ao Diário Oficial, sendo essencial que os candidatos fiquem atentos às publicações.

A secretaria de Comunicação para atender à demanda do concurso público, cujo Aviso de Convocação será publicado EXCLUSIVAMENTE no Diário Oficial do Município de Poços de Caldas desenvolveu uma nova ferramenta para facilitar o acesso ao Diário Oficial

