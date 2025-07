Comerciante flagra abusos na porta do próprio negócio

Atualizado em 19 de julho de 2025

Um empresário de Poços de Caldas decidiu instalar câmeras de segurança e uma placa de aviso no corredor lateral do seu estabelecimento, localizado na Avenida João Pinheiro, após enfrentar repetidas cenas de vandalismo, uso de drogas e outros comportamentos inapropriados durante a noite.

Mesmo com a instalação dos equipamentos e um sistema de iluminação que acende automaticamente quando alguém se aproxima, os problemas persistem. As imagens registradas pelas câmeras flagraram diversas situações de desrespeito: pessoas urinando no local, consumindo entorpecentes, se masturbando e até um homem arrancando a placa de aviso que informava sobre a filmagem.

“Instalei câmeras, coloquei iluminação com sensor de presença e sinalizei que o local está sendo monitorado, mas nada disso tem inibido essas ações. Já não sei mais o que fazer para evitar esse tipo de situação”, relata o empresário.

O corredor, apesar de ser parte do imóvel comercial, tem sido frequentemente utilizado de forma indevida durante a madrugada. O resultado é sempre o mau cheiro e a sujeira.

Moradores e comerciantes da região também relatam transtornos parecidos e cobram maior fiscalização das autoridades. A Avenida João Pinheiro é uma das principais vias da cidade, com grande circulação inclusive durante a noite.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, ou à Polícia Militar, pelo 190. O empresário espera que os flagrantes ajudem a chamar a atenção das autoridades para o problema recorrente na área.

