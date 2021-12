Comércio de Poços de Caldas entra em horário natalino a partir de hoje (06)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começa hoje (6), o horário especial do comércio no fim de ano definido pela ACIA – (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas). Nesta semana, as lojas podem funcionar das 9h às 20h (até sexta). De 13 ao dia 23, das 9h às 22h. Na véspera de Natal, das 9h às 18. Nos sábados (11 e 18), o horário sugerido é das 9h às 20h. Aos domingos (12 e 19), das 10h às 17h, e no dia 31, das 9h às 18h.