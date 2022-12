Comércio é furtado no Bairro dos Funcionários

A Polícia Militar foi acionada para apurar a denúncia de que uma sorveteria havia sido roubada durante a madrugada dessa terça feira, dia 27, na rua Junqueiras, no Bairro dos Funcionários em Poços de Caldas.

De acordo com a vítima, um comerciante de 30 anos, o local foi invadido facilmente, pois ele havia esquecido de acionar o alarme na noite anterior. O estabelecimento possui câmeras de monitoramento e após resgate das imagens, foi percebido que 02 infratores entraram no local por volta das 03hs da manhã levando vários materiais como pacotes de chocolates, caixas de creme de leite, e latas de doce de leite.

A Perícia compareceu ao local para realizar os serviços de praxe. A PM realizou o rastreamento, mas os autores, até o momento não foram encontrados.

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.