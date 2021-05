Comércio pode funcionar até às 20h durante semana do Dia das Mães

O Comitê Covid-19 determinou que entre os dias 02 e 09 de maio (semana do Dia das Mães) ficará permitido o funcionamento dos estabelecimentos, atividades econômicas e comerciais das 9h às 20h.

Uma alteração também foi promovida nos casos de aulas extracurriculares (aulas de ballet, música, informática ou cursos de idiomas) que podem receber os alunos presencialmente. O horário de funcionamento autorizado agora é de segunda a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 6h às 15h. Os alunos podem permanecer em atividade por no máximo 3 horas no estabelecimento, independente de estarem matriculados em outros cursos. Deve-se ainda respeitar os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelo Comitê.

As demais determinações seguem inalteradas

